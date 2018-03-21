"البحوث الإسلامية" يوجه تحية إعزاز للمرأة المصرية في عيد الأم

كتب – محمود مصطفى:

وجّه مجمع البحوث الإسلامية، التحية والتقدير لكل أم ضحّت من أجل تربية أبنائها، وكافحت لتصنع منهم نموذجًا نافعًا يتحلى بالقيم والأخلاق.

ووجّه المجمع، في بيان اليوم الأربعاء، التحية والتقدير لكل أم مصرية تحمّلت مرارة الفراق، وقدمت أبناءها شهداء فداءً لتراب هذا الوطن، وحماية لأبنائه من مكر أعدائه، حتى يعيش المصريون في أمان وطمأنينة.

ووجه المجمع، تحية إعزاز وتقدير خاصة لأمهات وزوجات شهداء قواتنا المسلحة وقوات الشرطة، ممن أصابتهم يد الغدر والإرهاب الذي يستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وقال: "في هذه المناسبة الطيبة نؤكد أن الأم تمثل جزءًا مهما في المجتمع لما لها من أدوار متعددة ومتنوعة فهي أحد الفاعلين في بنائه وتنميته، ويقع عليها عبء تنشئة أبنائها على قيم العمل والإنتاج في مجالات الحياة المختلفة".