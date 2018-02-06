أكثر الكلمات إنتشاراً

مستشفى العباسية الالتهاب السحائي المدارس اليابانية الدواجن المجمدة انتخابات الرئاسة معرض الكتاب

الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث "محور المشير"

11:14 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث "محور المشير"

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات بعد محور المشير أمام مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين والوفيات إلى مستشفيات البنك الأهلي ومدينة نصر للتأمين الصحي.

وكشف "مجاهد" عن أن الاصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً الى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

وزارة الصحة محور المشير حادث تصادم خالد مجاهد

الخبر التالى:

"الوطنية للإعلام" تنفي مشاركة إيهاب طلعت في تطوير القناة الأولى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان