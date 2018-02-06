الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث "محور المشير"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات بعد محور المشير أمام مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين والوفيات إلى مستشفيات البنك الأهلي ومدينة نصر للتأمين الصحي.

وكشف "مجاهد" عن أن الاصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً الى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.