"الوطنية للإعلام" تنفي مشاركة إيهاب طلعت في تطوير القناة الأولى

القاهرة - أ ش أ:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه لا صحة على الإطلاق لما نشره أحد المواقع الصحفية الإلكترونية حول مشاركة رجل الأعمال إيهاب طلعت في تطوير العمل الإعلامي بالقناة الأولى.

ونفت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، مشاركة طلعت بالحضور في أية اجتماعات خاصة بشأن تطوير القناة.

وشددت الوطنية للإعلام على أن العمل على تطوير القناة يتم بمجهود أبناء ماسبيرو وبمشاركة مؤسسات إعلامية حكومية، مسترشدة بالمعايير العالمية ووفقا لتطورات المشهد الإعلامي وبما يلبي احتياجات المشاهد المصري.​​