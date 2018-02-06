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"الوطنية للإعلام" تنفي مشاركة إيهاب طلعت في تطوير القناة الأولى

11:16 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
"الوطنية للإعلام" تنفي مشاركة إيهاب طلعت في تطوير القناة الأولى

رجل الأعمال إيهاب طلعت

القاهرة - أ ش أ:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه لا صحة على الإطلاق لما نشره أحد المواقع الصحفية الإلكترونية حول مشاركة رجل الأعمال إيهاب طلعت في تطوير العمل الإعلامي بالقناة الأولى.

ونفت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، مشاركة طلعت بالحضور في أية اجتماعات خاصة بشأن تطوير القناة.

وشددت الوطنية للإعلام على أن العمل على تطوير القناة يتم بمجهود أبناء ماسبيرو وبمشاركة مؤسسات إعلامية حكومية، مسترشدة بالمعايير العالمية ووفقا لتطورات المشهد الإعلامي وبما يلبي احتياجات المشاهد المصري.​​

الهيئة الوطنية للإعلام إيهاب طلعت المواقع الصحفية الإلكترونية تطوير القناة الأولى

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