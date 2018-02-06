700 مليون جنيه مبيعات "كابيتال" للتسويق العقاري في 2017

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن فاروق رشاد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتسويق، تحقيق الشركة، مبيعات 700 مليون جنيه، العام الماضي، منها 200 مليون جنيه للمشروعات الإدارية والتجارية والطبية وتشمل محفظة الشركة أكثر من 80 مشروعًا لـ 35 مطورًا.

وقال رشاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن شركة كابيتال للتسويق العقاري، أسست شركة " كابيتال كوميرشال" والمتخصصة في خدمات التسويق للمشروعات الإدارية والخدمية وتبدأ نشاطها بالتعاقد على مشروعين في العاصمة الإدارية و 6 أكتوبر.

وأضاف، أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي ضمن خطة "كابيتال" للتوسع في عدد من الأنشطة وفصل المشروعات الإدارية والخدمية عن الشق السكني لرفع مستهدفها للعام الجاري في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية، وتوسع المطورين في تنمية هذه النوعية من المشروعات.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تبدأ نشاطها بتسويق مشروعين أحدهما في العاصمة الإدارية، على مساحة 5 آلاف متر مربع ويضم أنشطة إدارية وطبية والثاني في مدينة 6 أكتوبر يضم 60 ألف متر مسطحات بيعية تجاري وإداري.

وأوضح أن أنشطة الشركة تشمل المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والصناعية وعقد مزادات إلى جانب إدارة المشروعات ودراسات الجدوى وإدارة المحافظ العقارية.