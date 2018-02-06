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السيسي يصل الإمارات بعد انتهاء زيارته لسلطنة عمان

01:35 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
السيسي يصل الإمارات بعد انتهاء زيارته لسلطنة عمان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن تقديم واجب العزاء في الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

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