وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الأول لطلاب أكاديمية الفنون

كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الملتقى الأول لطلاب أكاديمية الفنون، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية الفنون وعدد من خريجيها وقيادات وزارة الثقافة.

بدأ الافتتاح بعرض فيلم وثائقي حول الأكاديمية وإمكانياتها، ودورها الذي لعبته في بث الفنون الراقية على مدار العقود الماضية، من خلال استعراض العديد من المعاهد العليا التابعة لها.

وقالت إيناس عبدالدايم: "حين تأسس هذا الصرح العلمي الأكاديمي الوحيد في الوطن العربي، سعى الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، لتأسيس بنية تعليم الفنون الراقية وفق أحدث نظم المعرفة في العالم".

وأضافت في كلمتها خلال الافتتاح: "اليوم تستعيد أكاديمية الفنون دورها الريادي الذي سبق أن لعبته على مدار العقود الماضية منذ تأسست في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وكرمت وزيرة الثقافة عدداً من الرواد خريجي الدفعات الأولى والأساتذة الأكاديمين، بعده أقيم حفل لأميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز وفرقتها.