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جامعة القاهرة تشارك في حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

09:29 م الأحد 25 نوفمبر 2018
جامعة القاهرة تشارك في حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة

كتب - محمد قاسم:

تشارك جامعة القاهرة في حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي انطلقت اليوم 25 نوفمبر، وتنتهي في العاشر من ديسمبر المقبل، وهي حملة عالمية تشارك فيها الجامعات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، فعاليات الحملة على مدى 16 يومًا برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حيث سيتم التركيز على توعية الطلاب وتثقيفهم من خلال مجموعة من الأنشطة والفاعليات على مدار الـ 16 يومًا.

وتشمل الفعاليات الـ 16 يومًا، في إطار الحملة العالمية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عدة أنشطة، أبرزها تنظيم معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات توعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وفاعليات فنية وغنائية،.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لديها رسالة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعي بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمناً للجميع.

جامعة القاهرة العنف ضد المرأة مناهضة التحرش محمد عثمان الخشت

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