"الري": رفع مساحي لـ13 ألف فدان بمشروع الضبعة النووي

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والري، إنه جار رفع مساحة مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الأراضي بتكلفه 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المشروع لرفع مساحة 215 ألف فدان وتوقيعها على خرائط 1/2500 حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية بنسبة 100%.

وأضاف رئيس هيئة المساحة، إلى أنه جار الانتهاء من 44 ألف فدان إضافية ليصبح الإجمالي 259 ألف فدان، مشيرًا إلى انتهاء أعمال المراجعة النهائية والتجليد والسلفنة، تمهيدًا للتسليم النهائي، موضحًا أنه تم الاتفاق على جدول تسليم 6 مراقبات، مبينًا أنه تم تسليم 4 مراقبات بالفعل.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث تمت عمليات الرفع المساحي لمسطح 13.4 ألف فدان بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 25000، مبينًا أنه تم صرف تعويضات المرحلة الأولى بمبلغ 135 مليون جنيه بنسبة 98%، أما المرحلة الثانية فتم صرف 100 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الحالي خلال الزيارة الميدانية لمساحة إسكندرية بعد وصول الشيك.