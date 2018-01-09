أول تعليق من سعد الدين إبراهيم عن زيارته لإسرائيل: "إحياءً لثورة 19"

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن عاماً واحداً فقط يفصلنا عن المئوية الأولى لثورة 1919، وليس هناك أي مسئول مصري يجهز لهذه المناسبة.

وتعرض إبراهيم خلال الأيام الماضية لهجوم كبير بسبب إلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب في إسرائيل.

وأوضح "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" أن أستاذًا بجامعة تل أبيب وهو أول سفير إسرائيلي لمصر بعد توقيع اتفاقية السلام، هو من دعاه لإلقاء هذه المحاضرة في ندوة بعنوان "مصر بين ثورتين" بمناسبة قرب المئوية الأولى لثورة 1919.

وأشار "إبراهيم" إلى أن هذا الرجل يعشق مصر وكان زميله في الجامعة، واتفق معه على موعد يناسبه ومكث في تل أبيب 3 أيام، وكانت هذه هي الزيارة الرابعة للأراضي المحتلة، اثنتان لإسرائيل واثنتان لفلسطين.