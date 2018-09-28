الصناعة: ترخيص وتشغيل 1673 مصنعا خلال أغسطس الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن نحو 1673 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال أغسطس الماضي، مقابل 263 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي، فإنه تم إصدار 1584 رخصة تشغيل، و89 رخصة بناء، كما تم قيد 557 منشأة بالسجل الصناعي، وفقا لبيان الوزارة.

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تحرص على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

وأشار عبد الرازق، إلى أن الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية أغسطس الماضي، بحيث بلغ إجمالي هذه المشروعات 390 مشروعا كبيرا بحجم استثمارات تصل إلى 147.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع، وفقا للبيان.

"وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات نحو 72.3% ما يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر" بحسب عبد الرازق.

وقال رئيس الهيئة إن قائمة المشروعات الصناعية المزمع إقامتها تشمل 138 مشروعًا في مجال الصناعات الهندسية، و91 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية، و90 مشروعًا في مجال الصناعات الكيماوية، و42 مشروعًا في مجال الغزل والنسيج، فضلاً عن 29 مشروعًا في مجال صناعة مواد البناء.