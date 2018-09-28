بنك التنمية الأفريقي يحول 500 مليون دولار الشريحة الثالثة من قرضه لمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن بنك التنمية الأفريقي،حول اليوم الجمعة، 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، بحسب ماجاء في بيان الوزراة اليوم، حصل مصراوي عليه

وأضافت الوزيرة، أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين، وتأتي على رأس أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر.

وأوضحت الوزيرة، أن دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.

وبحسب الوزيرة فإن، هذا التمويل المقدم من البنك يدعم المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

ولدى محفظة بنك التنمية الأفريقي في مصر حاليا 30 مشروعا بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الافريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، اضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

وكانت سحر نصر التقت مؤخرا ببعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتي أشادت ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما أعلنه بنك راند ميرشانت، خلال الفترة الأخيرة.