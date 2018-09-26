مصر تزود الأردن بكميات تجريبية من الغاز تمهيدًا للضخ الرسمي

القاهرة - مصراوي

أكدت المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن مصر تزود المملكة حاليًا بكميات تجريبية من الغاز الطبيعي بناء على تفاهمات تمت مع الجانب المصري خلال زيارتها إلى القاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي.

وقالت زواتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الكميات التي تستلمها المملكة حاليًا تُمهد للضخ الرسمي المقرر مطلع العام المقبل بموجب التعديلات على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي وقعتها ونظيرها المصري طارق الملا في القاهرة خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة لضمان امن واستقرار النظام الكهربائي في المملكة.

وبموجب هذه التعديلات يستورد الأردن 10 بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر لتعويض الكميات التي لم توردها الى المملكة سابقًا.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءًا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارًا من عام 2011 إثر تعرض خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورًا بالأراضي الأردنية لسلسلة من التفجيرات.