هيئة البترول توقع اتفاقية مع إينوك الإماراتية لتوريد وقود الطائرات بمصر

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إينوك الإماراتية اتفاقية تجارية تتيح دخول الشركة في نشاط تموين وقود الطائرات في مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقالت وزارة البترول إن الاتفاق له تأثيرات إيجابية عديدة منها جذب عملاء طيران جدد لمطار القاهرة الدولي مما سيكون له مردود إيجابي في زيادة مبيعات قطاع البترول من وقود تموين الطائرات، وزيادة الحصيلة الدولارية، وجذب استثمارات إضافيةن ودراسة المشاركة في المشروعات المستقبلية المرتبطة بهذا النشاط.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التسويقية لها لتطوير ودعم نشاط تموين وقود الطائرات، ودعم أواصر التعاون الوثيقة بين مصر والإمارات في نشاط حيوي.

وأضافت أن الاتفاقية تستهدف قيام شراكة استراتيجية في مجال تسويق وقود الطائرات والتي تأتي تمشيا مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات المتوفرة للجانبين وتوظيفها لتحقيق المنافع المتبادلة.

وإينوك هي شركة متخصصة في مجال تسويق المنتجات البترولية ومن رواد تسويق وقود الطائرات، وهي من أكبر الموردين لوقود الطائرات في مطار دبي الدولي، ولديها اتفاقيات تجارية لتموين الطائرات في حوالي 150 مطارا حول العالم، بحسب البيان.