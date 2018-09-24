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    صندوق النقد: الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي

    10:30 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
    صندوق النقد: الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي

    مقر صندوق النقد

    كتبت- ياسمين سليم:

    قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي، كما أن معدلات النمو الاقتصادي بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

    وأضافت تعليقًا على لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس في نيويورك، إنهما ناقشا التقدم الجيد للاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار من خلال "تسهيل الصندوق الممدد".

    وتابعت لاجارد في البيان "اتفقنا على أهمية الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية الوطنية.

    وستساعد هذه الإصلاحات على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية وتقود القطاع الخاص للمساعدة على خلق فرص عمل لشباب مصر، بحسب لاجارد.

    وتابعت أن هذه الإصلاحات ستضمن توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الصندوق ملتزم بمساعدة مصر وشعبها.

    وفي نوفمبر 2016 أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على قرض لصالح مصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وخفض الدعم.

    صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري منطقة الشرق الأوسط السيسي نيويورك

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