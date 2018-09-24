وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها الباكستاني التعاون بين البلدين في عدة مجالات

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الإثنين إن الوزيرة هالة السعيد التقت مع نظيرها الباكستاني مخدوم خسرو، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في عدة مجالات.

وبحسب بيان الوزارة، تناولت الوزيرة خلال اللقاء الحديث حول خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث أكدت على أن مصر استطاعت قطع شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية انجزت خلالها العديد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وحلها من جذورها.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء أن الحكومة اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة.

واستعرضت الوزيرة رؤية مصر 2030 والتحديثات التي تضمنتها مؤخرًا بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، مشيرة إلى الخطط السنوية والخطط متوسطة المدى حيث تقع تحت مسئولية وزارة التخطيط من حيث وضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

ومن جانبه أشاد مخدوم خسرو وزير التخطيط الباكستاني بالتجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، داعيًا إلى تفعيل أوجه التعاون المشترك في هذا المجال حيث تحتاج باكستان إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية.

واثنى مخدوم على تجربة إنشاء قناة السويس الجديدة واصفًا إياها بالتجربة المذهلة والفريدة من نوعها خاصة فيما يتعلق بطريقة تمويل المشروع.