البنك الأهلي يطلق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي الشهر المقبل

كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إصدار المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضاف لمصراوي أن هذه المرحلة تتضمن تقديم المزيد من الخدمات منها ربط الودائع، وكسر الودائع وتحويلها إلى الحساب الجاري للعميل عبر خدمة الإنترنت البنكي.

كما سيسمح البنك بإجراء بعض المدفوعات الحكومية ومدفوعات فوري وإي فاينانس، وفواتير الكهرباء والضريبة العقارية من خلال خدمة الإنترنت البنكي، بحسب فاروق.

وقال إن البنك يسعى للتوسع في خدمات الإنترنت البنكي لتتم عبره جميع العمليات المصرفية، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تعمل على توفير وقت العميل.

وقال فاروق إن المرحلة الثانية، ستمكن العميل من إتمام جميع خدماته المصرفية ومنها التحويل بين الحسابات، سواء داخل أو خارج البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان وغيرها، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك أو الفرع الخاص به .