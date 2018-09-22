التجاري وفا بنك يشارك في توقيع بروتوكول تعاون بين "حلم" وهيئة المترو

كتبت – منال المصري:

قال البنك التجاري وفا بنك إيجبت، في بيان اليوم السبت، إن البنك سيشارك في مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للأنفاق ومؤسسة حلم لدعم و دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الإثنين المقبل.

وأضاف البيان، أن مشاركة البنك في المؤتمر لأنه راعيا بلاتينيا لمشروع "الإتاحة تفرق" الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي يعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحیاة.

ویستهدف المشروع تنفیذ تغییرات بمحطتي مترو جامعة القاهرة وفیصل، بتهیئة مسارات مشاة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصریة، وتعدیل أو بناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة، وتسهیل عملیة شراء التذاكر والوصول الى أرصفة الركوب، وذلك خدمة ذوي الإعاقة، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه سیتم الاهتمام بتوعیة وتدریب العاملین بالمحطة على كیفیة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع جعل وسائل النقل أكثر إتاحة لاستقبال وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وغیرهم مثل كبار السن، النساء الحوامل، المرضى والمصابین بإعاقة مؤقتة.

من المتوقع أن یستفید من مشروع إتاحة محیط جامعة القاهرة أكثر من خمسة آلاف شخص من ذوي الإعاقة منهم حوالي أكثر من ألف طالب وعامل بالجامعة من أصل مائتین و خمسین ألف طالب طبقاً للبیان الإحصائي بإجمالي المترددین بجامعة القاهرة العام الجاري.

وأضاف البيان، أن التجاري وفا بنك إيجيبت، كان راعيًا أيضا لملتقى التوظيف "نقدر" والذي استهدف دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل المصرية.

كما يتعاون البنك مع مؤسسة "حلم" بتدريب الموظفين في فروع البنك على أسس خدمة العملاء ذوي الإعاقة وتخصيص سفراء لهذه الخدمة من موظفي الفروع لتوفير خدمات بنكية على أعلى مستوى.

ويبحث البنك الآن إبرام إتفاقية تهدف لجعل شبكة فروع التجاري وفا بنك إيحيبت أكثر إتاحة بهدف إتاحة الشمول المالي للجميع، وفقا للبيان.