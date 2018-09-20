ارتفاع إيرادات شركات نقل الصعيد وشرق وغرب الدلتا العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، في بيان اليوم الخميس، إن نتائج أعمال العام المالي الماضي، والتي تم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية، كشفت ارتفاع إيرادات شركات النقل الثلاث بنسبة 18.8%.

وحققت الشركات الثلاث (الصعيد للنقل والسياحة، وغرب وسط الدلتا للنقل والسياحة، وشرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات خلال العام المالي الماضي بقيمة 846 مليون جنيهًا مقابل 712 مليون جنيها العام المالي السابق.

وقال بيان الشركة القابضة، إن هذا التحسن، يأتي نتيجة تصحيح مسار تلك الشركات،وتفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والنقل.

وأضاف البيان، أنه تم تدعيم أسطول النقل للشركات الثلاث، بإضافة 75 أتوبيسًا من أحدث الموديلات بتكلفة استثمارية بلغت 147.2 مليون جنيهًا تضمنت (21 أتوبيسًا لشركة الصعيد ، و20 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا، و34 أتوبيسًا لشركة غرب ووسط الدلتا).

وأوضح البيان، أن أتوبيسات الشركات نقلت 25.7 مليون مواطن أي ما يعادل ربع سكان مصر، مات يبرز دور الشركات في التيسير على المواطنين للانتقال بين محافظات الجمهورية .

وأضافت الشركة القابضة في بيانها، أنه تم ضخ17.3 مليون جنيهًا لإصلاح ورفع كفاءة المعدات بالورش ليصبح إجمالي مبلغ الخطة الاستثمارية المنفذة بشركات نقل الركاب الثلاث خلال العام المالي 2017- 2018، مبلغ 164.4 مليون جنيها .