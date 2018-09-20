التأمينات: لأول مرة انتفاع عمال المقاولات والمحاجر بخدمات التأمين الصحي

كتبت - ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة الصحة أصدرت قرارا يحمل رقم 480 لسنة 2018 بانتفاع عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات المؤمن عليهم اجتماعيا بالرعاية الصحية وذلك لأول مرة، وفقا لبيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.

وأضافت غادة والي التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تتولى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناءً على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعي لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي، حيث ناقش مجلس الإدارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب ما تحقق من إنجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية، وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.

وقالت الوزيرة إنه رُوعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التامينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حوالي 17%، وعلى الأوراق المالية حوالي 30%.

وأضافت أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحابها، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديث نظم المعلومات للهيئة، وحوكمة استثمارات الهيئة، والارتقاء بالموارد البشرية.

وذكرت أن الخطة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.

كما استعرض مجلس إدارة الهيئة الخدمات الإضافية الاختيارية التي ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف "معاشي" من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة "e-finance".

وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش، والاستعلام على المعاش، وسداد فواتير الكهرباء والتليفون، ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكتروني، وفقا للبيان.