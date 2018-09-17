هشام توفيق: موقف شركة "الحديد والصلب" سيء ونأمل في تحسين أوضاعها

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- محمود بكار:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب، ستتسلم تقرير الشركة الأوكرانية لرفع نسبة الحديد في الخام المستخدم في الصناعة، في أواخر أكتوب المقبل.

وأوضح أن التقرير سيشمل نتائج دراسة الشركة الأوكرانية حول إمكانية رفع نسبة الحديد في الخام، وتكلفته.

وقال الوزير، إن موقف شركة الحديد والصلب "سيء" ونأمل أن نصل إلى حلول تمكن من تحسين وضعها.

وأشار إلى أن تقرير شركة تاتا ستيل الأخير عن، شركة الحديد والصلب، كان غير مطمئنًا لأن وضع الشركة اختلف عن وضع الشركة وقت دراسة 2014.

وأوضح أنه بداية العمل في الأفران الأربعة في نوفمبر المقبل، بكامل طاقتها، لمدة 3 شهور للحكم على الأضرار التي حدثت بها، ووضع خطط لتطويرها.

وتابع "لدينا خردة في المصنع تقدر بـ 5 مليارات جنيه، ونجهز مصنع لتجهيز الخام وسنبيع هذه الخردة للمستثمر".