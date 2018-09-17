وزير قطاع الأعمال: قد نرفع النسبة المقرر طرحها لشركة مصر الجديدة للإسكان

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إنه ربما تتجه الحكومة إلى زيادة نسبة الطروحات الحكومية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع حلول وقت طرحها في ديسمبر.

وأوضح الوزير أن "انخفاض المال العام أقل من 50% من الشركات "إنجاز".

وأضاف، "بدأنا بمصر الجديدة، ممكن نزيد نسبة طرح الشركة في البورصة، كما أنه الوضع في شركة الشرقية للدخان سيكون حصة المال العام فيها بعد الطرح ستكون 50.5%، وبهذا ستخرج من قانون قطاع الأعمال إلى قانون القطاع الخاص وهذا يحمل رسالة للقطاع الخاص جيدة".

وكان من المقرر أن تطرح الحكومة حصة إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في البورصة- نسبتها 32% على أن تحتفظ بنسبة 40% كحصة أغلبية.