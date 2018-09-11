تقرير عالمي: أرصدة صناديق الذهب والمعادن النفيسة تتراجع خلال أغسطس

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرصدة الصناديق المدعومة بالذهب والمعادن المماثلة في أغسطس الماضي، بحسب ما ذكره تقرير لمجلس الذهب العالمي.

وقال التقرير الصادر حديثًا إن أرصدة هذه الصناديق تراجعت بقيمة 40 طنًا لتصل إلى 2353 طنًا في أغسطس، للشهر الثالث على التوالي.

وكانت التدفقات الخارجية العالمية في الذهب تقودها صناديق من أمريكا الشمالية، والتي خسرت 1.65 مليار دولار، مدفوعة بتراجع سعر الذهب أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 2% في أغسطس.

وبحسب التقرير فإن الصناديق في جنوب أفريقيا وتركيا عانت من خسائر خلال الشهر الماضي، نتيجة انخفاض قيمة الراند والليرة بشكل حاد خلال هذه الفترة.

وخلال شهر أغسطس تراجعت الليرة التركية، لمستويات قياسية لتسجل 40% تراجعًا خلال العام الجاري.

ويقول تقرير المجلس العالمي للذهب "الأدلة تشير إلى أن المستثمرين في تركيا يستخدمون الذهب كمصدر للسيولة، كما أننا نعتقد أن المستثمرين في جنوب أفريقيا تصرفوا بشكل مماثل".

وكان تقرير سابق لمجلس الذهب العالمي توقع أنه ربما ترتد أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تراجعها خلال الشهر الجاري لأقل مستوى لها منذ 20 شهرًا.

وقال تقرير للمجلس حديث إن أسعار الذهب فقدت 3% من قيمتها في النصف الأول من أغسطس الجاري، حيث تفاقم تراجع أسعار الذهب لتصل الأونصة إلى 1200 دولار، لأول مرة منذ بداية عام 2017.