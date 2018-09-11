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13 سلعة وخدمة ساهمت في عودة التضخم السنوي للارتفاع خلال أغسطس

03:00 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
13 سلعة وخدمة ساهمت في عودة التضخم السنوي للارتفاع خلال أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

ساهم عدد من السلع والخدمات في عودة معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما سجل 13.6% مقابل 13% خلال يوليو الماضي، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، شملت أبرز 13 سلعة وخدمة سجلت ارتفاعا سنويا في أسعارها خلال أغسطس الماضي ما يلي:

البطاطس: بنسبة زيادة 90.5%.

المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن: بنسبة زيادة 83.4%.

خدمات النقل: بنسبة زيادة 39.5%.

الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى: بنسبة زيادة 36.6%.

الأرز: بنسبة زيادة 28.5%.

سلع العناية الشخصية: بنسبة زيادة 28.3%.

النقل الخاص: بنسبة زيادة 26.4%.

زيت الزيتون: بنسبة زيادة 25.7%.

الموالح: بنسبة زيادة 24.6%.

السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل: بنسبة زيادة 22.9%.

السجائر: بنسبة زيادة 22.3%.

الصحف والكتب والأدوات المكتبية: بنسبة زيادة 20.9%.

البصل: بنسبة زيادة 20.6%.

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