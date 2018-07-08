مبيعات شهادة أمان المصريين تتجاوز 955 مليون جنيه في 4 بنوك

كتبت-منال المصري:

تجاوزت حصيلة مبيعات شهادة أمان المصريين أكثر من 955 مليون جنيه لعدد 860 ألف شهادة في أربعة بنوك وذلك بعد مرور 4 أشهر على إصدار الشهادة، وفقا لمسؤلين بالبنوك الأربعة تحدثوا لمصراوي.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري في اليوم الرابع من مارس الجاري بيع شهادة أمان المصريين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن اجمالي مبيعات شهادة أمان المصريين بلغ أكثر من 177 مليون جنيه لعدد 161 ألف شهادة عبر شبكة فروع البنك الزراعي البالغة 1210 فروع منتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن إجمالي مبيعات شهادة أمان تجاوزت 35 مليون جنيه لعدد 33 ألف شهادة وذلك خلال 4 أشهر من طرح الشهادة للبيع .

وبحسب يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، فإن مبيعات شهادة أمان المصريين بلغت 125 مليون لعدد 107 ألف شهادة للأفراد والشركات فضلا عن تلقي البنك طلبات تحت التنفيذ لإصدار الشهادة .

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي إن إجمالي مبيعات البنك من شهادة أمان المصريين بلغت 559 ألف شهادة بقيمة 618 مليون جنيه، حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأوضح المغربي أن عدد الشهادات التي تم إصدارها بالفعل للأفراد والشركات بلغ 313 ألف شهادة، بقيمة 265.2 مليون جنيه، أما الشهادات التي تم تحصيل قيمتها وتحت التنفيذ سجلت 246.2 ألف عميل، بقيمة 352.5 مليون جنيه.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية، كما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.