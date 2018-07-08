وزيرة التخطيط توضح تصريحاتها عن ارتفاع أسعار السلع

القاهرة- مصراوي:

أصدر رامي جلال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، بيانًا اليوم الأحد، لتوضيح ما نسب للوزيرة هالة السعيد من تصريحات بخصوص ارتفاع الأسعار.

وقال جلال إن خلال لقاء الوزيرة ببرنامج مساء دريم الذي أذيع بقناة دريم الفضائية، صرحت بأن "ارتفاع الأسعار يعني أنه يوجد طلب لا يقابله ما يكفي من الإنتاج، مما يستدعي مزيد من العمل ومزيد من الإنتاجية وخاصة في قطاع الصناعة، أحد القطاعات الرائدة في الفترة القادمة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة نظرًا لما يتوافر لدي البلاد من طاقات شبابية هائلة".

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التخطيط أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد، حول ارتفاع الأسعار جاءت بقولها "إننا في حاجة إلى الإنتاج محليًا حتى يستطيع المواطن أن يحصل على السلعة بسعرها الحقيقي، وأن 66% من ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع سعر الصرف، في حين يأتي 34% من ارتفاع الأسعار من النقل واللوجيستيات"، وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط أن وزارة التموين قامت بإنشاء مجموعة من المناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة النقل.

وحول تساؤل مقدمة البرنامج عن مراقبة أسعار السلع وجشع التجار، قال جلال إن "إجابة الوزيرة على هذا التساؤل تركزت حول أنه في فترات الأزمات لا يمكن أن تواجه الدولة تلك الأزمات بمفردها، ولابد في مثل هذه الحالات من اتباع نهج تشاركي لتتشارك معًا الدولة والمجتمع المدني وكذلك المواطن في مواجهة الأزمات، وإنه لابد عندما يجد المواطن ارتفاعًا أو مغالاة في أسعار بعض السلع فعليه أن يتوقف عن شراؤها لفترة كأحد وسائل مواجهة جشع التجار".