انخفاض المبيعات وزيادة المخزون يهوي بأرباح الدلتا للسكر 42% في 3 أشهر

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أرباح شركة الدلتا للسكر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن أرباحها تراجعت إلى 78.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 135.5 مليون جنيه العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان منفصل للبورصة إن السبب وراء تراجع الأرباح هو زيادة المخزون من المنتجات وانخفاض المبيعات.

وتعد الدلتا للسكر من أكبر منتجي سكر البنجر فى مصر، وتنتج السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر.

وبحسب بيان للشركة وافقت مجلس الإدارة على تعين أحمد أبو اليزيد حافظ، رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لها، اعتبارا من 2 مايو الجاري.