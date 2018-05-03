التخطيط تطلق تطبيقا إلكترونيا لتقديم الخدمات الحكومية عبر المحمول في مدن القناة

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط اليوم الخميس، عن إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم 8 خدمات حكومية عبر الهاتف المحمول للمواطنين في محافظات مدن القناة كمرحلة أولى.

ويهدف التطبيق إلى توفير الجهد على المواطن بدلا من الذهاب إلى مقر الحي وتقليل معدلات التردد وبالتالي خفض معدلات الزحام، بحسب بيان للوزارة.

جاء ذلك على هامش جولة الوزيرة في محافظة السويس اليوم لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة، في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية.

وكرمت الوزيرة على هامش زيارتها المتميزين من مدراء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين عن المجهود المبذول والذي أسهم في نجاح تجربة ميكنة تلك المراكز في مرحلتها الثانية، مشيرة إلى أن إنشاء تلك المراكز يصب في المرتبة الأولي في صالح المواطن من حيث تيسير تقديم الخدمات المراد الحصول عليها فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضافت الوزيرة أن تطوير المحليات يهدف إلى تقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال تلك المراكز التكنولوجية والتي تضم أحدث التقنيات لضمان الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق الأساليب الحديثة حيث تتيح المنظومة للمواطن الاستعلام عن موقف الخدمة المقدمة من الإنترنت.

ويشار إلى أن الوزيرة افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الإسماعيلية في فبراير الماضي كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

كما افتتحت أيضا كلا من مجالس مدن القنطرة غرب-القنطرة شرق-فايد- القصاصين-أبوصوير-التل الكبير وعدد (3) أحياء أول وثاني وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منهم 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة.

وانتهت الوزارة أيضا من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات وفيما يخص المحافظات الحدودية (الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) فجاري العمل على إجمالي (26) وحدة محلية وعدد (13) وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.