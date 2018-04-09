استقرار أسعار الذهب بمصر لليوم الخامس على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين عند نفس مستوياتها منذ الخميس الماضي، نتيجة هبوط سعر المعدن عالميا بشكل طفيف غير مؤثر.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 652 جنيها وهو نفس سعره منذ الخميس الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5216 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلي نتيجة عدم إطراء تغييرا مؤثرا لسعر المعدن عالميا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب تغيرا طفيفا في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين للتطورات التي قد تحدث في الخلاف التجاري المستعر بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المعدن الأصفر 0.1% في التعاملات الفورية بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش إلى 1331.8 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما لم يسجل تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1335.70 دولارا للأوقية.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن تزيل الصين القيود التجارية التي وضعتها معبرا عن تفاؤله على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

وهدد ترامب يوم الخميس بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بينما قالت بكين إنها على أهبة الاستعداد للرد "بضربة عنيفة مضادة".