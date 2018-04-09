المالية تصدر سندات دولية بقيمة ملياري يورو

القاهرة - (أ ش أ)

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين 8 سنوات و12 سنة.

وبحسب بيان لوزارة المالية فإن طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه مقوم باليورو لمصر.

وقام وفد من وزارة المالية برئاسة الوزير عمرو الجارحي بعمل جولة ترويجية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 3-6 أبريل الجاري، في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا وبمشاركة كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال.

وعقد الوفد اجتماعات مكثفة وقام بمقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين ذوي الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخرا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

وفي السياق ذاته التقى وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد أكثر من 16 اجتماعا مع مجموعة من المستثمرين الاوروبيين و10 من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الملائة المالية الكبيرة والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.

جدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم وإشادتهم بالتطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلي وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة.

وحول أوجه استخدام حصيلة السندات؛ أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبي تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوق المحلى والسوق الأمريكي أيضاّ وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

تجدر الاشارة إلى أن إدارة الطرح قد تمت بقيادة 4 بنوك أوروبية وهي بي إن بي باريبا وبنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد، وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.