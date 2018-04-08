الاستثمار: تأسيس "أسيوط الوطنية" لإنتاج وقود الطائرات برأسمال 1.9 مليار دولار

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار، إن مركز خدمات المستثمرين، التابع لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، شهد الشهر الماضي تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" شركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص 1.9 مليار دولار، وفقا لقانون الاستثمار الجديد.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري عن مارس الماضي والصادر اليوم الأحد، أن مركز خدمات المستثمرين استقبل الأعضاء المؤسسين للشركة وهم "الهيئة العامة للبترول، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وشركة النيل لتسويق البترول" لتقديم طلبات التأسيس.

وذكرت الوزارة إن الشركة الجديدة تستهدف إقامة مصنع للتكسير الهيدروجيني لمنتج المازوت بغرض استخراج منتجات رئيسية وثانوية منه، وتصنيع وتكرير خام البترول ومشتقاته.

"ويعد هذا المصنع من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر، حيث سيقوم بإنتاج وقود الطائرات والسيارات منخفض الكبريت"، بحسب بيان الوزارة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 في نهاية مايو الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه، في حين أصدر مجلس الوزراء لائحة القانون في أواخر أكتوبر الماضي.

ويعطي قانون الاستثمار الجديد، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.

وعملت وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية على تجديد وتطوير مركز خدمات المستثمرين ليتناسب مع متطلبات القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس الإلكتروني، وغيرها، إلى جانب افتتاح عدد من الفروع للمركز في مختلف المحافظات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز خدمات المستثمرين وعددا من فروعه خلال احتفالية عقدت بوزارة الاستثمار في فبراير الماضي.