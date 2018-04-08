المطابع الأميرية تنظم مؤتمرا حول مستقبل صناعة الطباعة الرقمية

كتبت- إيمان منصور:

قال عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة حول تكنولوجيا الطباعة الحديثة وبصفة خاصة الطباعة الرقمية والمؤمنة والتي تمثل مستقبل صناعة الطباعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التى نظمتها هيئة المطابع الأميرية بمكتبة الإسكندرية على هامش مشاركتها في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الأحد.

وأوضح فوزي، أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب الدولي بالإسكندرية لأول مرة وأن "إقامة هذه الجلسة الحوارية يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمطابع الاميرية في السوق المحلية والعالمية".

وأشار فوزي، إلى حرص الهيئة على مواكبة التطور في الطباعة الرقمية والطباعة المؤمنة ورفع قدرتها التنافسية، حيث تم إدخال أحدث ماكينات الطباعة الرقمية الشهر الماضي لتنضم إلى أسطول ماكينات الطباعة بالهيئة.

