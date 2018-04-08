مدير هيلتون الإسكندرية: تعافي السياحة سمح لنا بزيادة الأسعار خلال 2017

كتبت- صافي سليم:

قال أحمد سلامة، مدير فنادق هيلتون الإسكندرية كينجز رانش وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا، إن تحسن أرقام السياحة الوافدة خلال العام الماضي انعكس إيجابيا على نتائج أعمال هيلتون، حيث ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بنحو 10-15% عن أسعار عام 2016.

وتوقع سلامة في تصريحات خاصة لمصراوي أن يشهد قطاع السياحة المصري تعافيًا ونموًا خلال 2018، قائلا إن هذه الزيادة ستنعكس بصورة إيجابية على أداء فنادق هيلتون.

كما توقع سلامة أن تستمر نسب الزيادة في أسعار الغرف خلال العام الحالي.

وقال سلامة، إن أسعار الغرف في فنادق هيلتون الإسكندرية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية نظراً لاستمرار تحسن قطاع السياحة تدريجياً، متوقعا أن ترتفع الأسعار خلال موسم الصيف بنسب أكبر حيث تُعد الإسكندرية هي الوجهة السياحية المفضلة للمصريين وللسياح الخليجيين.

وأضاف سلامة أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الاشغالات في فترة الصيف إلى 100%، متوقعا زيادة أكبر في عدد السياحة الخليجية مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي161.5 ألف سائح بزيادة 18% عن عام 2016.

وبحسب سلامة فإن أغلب نزلاء فنادق هيلتون في الإسكندرية من المصريين، لذا من الصعب زيادة الأسعار بنسب كبيرة، تليها الجنسيات العربية في فصل الصيف.

وأضاف أن خلال الفترة الأخيرة زادت السياحة الوافدة من الشرق الأقصى بصورة كبيرة، وبشكل خاص من ماليزيا والهند وسيريلانكا وفيتنام، وكوريا فضلا عن السوق الخليجي.