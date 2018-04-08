الإحصاء: 28% تراجعا في صادرات مصر من البطاطس خلال يناير

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن صادرات مصر من السلع الغذائية تراجعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب نشرة الجهاز التفصيلية لبيانات التجارة الخارجية، التي حصل مصراوي على نسخة منها، بلغ إجمالي صادرات السلع الغذائية في يناير الماضي نحو 354.9 مليون دولار مقابل 378.6 مليون دولار في يناير 2017.

وأرجعت النشرة تراجع صادرات السلع الغذائية في يناير إلى انخفاض صادرات البرتقال الطازج بنسبة 7.9% ليسجل 78.2 مليون دولار مقابل 84.9 مليون دولار، وتراجع صادرات الفراولة إلى 15.5 مليون دولار مقابل 26.4 مليون دولار بنسبة 41.5%.

وانخفضت أيضا صادرات البطاطس بنسبة 28% لتسجل 10.4 مليون دولار مقابل 14.5 مليون دولار في يناير 2017، كما تراجعت صادرات تبغ الشيشة بنسبة 37.7% لتبلغ 6.5 مليون دولار مقابل 10.5 مليون دولار، وانخفضت صادرات سكر قصب ناعم، إلى 9.5 مليون دولار مقابل 18.4 مليون دولار بنسبة تراجع 47.9%.

بينما ارتفعت صادرات بعض السلع، خلال يناير، ومنها، اليوسفي بنسبة 22.7% مسجلا 12 مليون دولار مقابل 9..7 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البصل الطازج والمبرد 130.5% ليبلغ 11.8 مليون دولار مقابل 5.1 مليون دولار.

وزادت أيضا صادرات مصر من الفراولة في يناير الماضي مسجلة 9.3 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار بزيادة 446.1%، والدقيق بنسبة 8 مليون دولار مقابل 6.1 مليون دولار بارتفاع 31.3%، والأجبان المعالجة بالحرارة بنسبة زيادة 1.9% مسجلة 14.3 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار.

وقالت النشرة إن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت بنسبة 4% خلال شهر يناير الماضي، إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في يناير 2017.

وارتفعت قيمة اجمالي الصادرات بنسبة 7% في يناير مسجلة 2.15 مليار دولار.