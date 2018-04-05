التضامن: ارتفاع أسعار حج الجمعيات بسبب "القيمة المضافة" في السعودية

كتبت- ياسمين سليم:

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار حج الجمعيات هذا العام جاء بسبب تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، لإجراء قرعة حج الجمعيات إن أسعار الحج ارتفعت بنسبة 5 إلى 10% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأوضح "أي ارتفاع في الأسعار جاء بسبب ارتفاع الضرائب المقدمة على خدمات الحج، نتيجة تطبيق القيمة المضافة في السعودية، وهو ما انعكس على الأسعار الحج هذا العام".

وطبقت السعودية مع بداية العام الجاري ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض السلع والخدمات.

وأجرت الوزارة اليوم قرعة الحج والتي شملت اختيار الحجاج الذي حالفهم الحظ لأداء الفريضة هذا العام من خلال حج الجمعيات.

ووفقا لبيان سابق للوزارة فإن أسعار برامج حج الجمعيات ستكون كالآتي:

· المستوى الأول للفنادق 5 نجوم بساحة الحرم بسعر 84.8 ألف جنيه بزيادة قدرها 10%.

· المستوى الثاني للفنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بسعر 70.6 ألف جنيه بنسبة زيادة 8%.

· المستوى الثالث (الاقتصادي) للفنادق 3 نجوم بالمنطقة الاقتصادية بسعر 64.4 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

· المستوى الرابع (الاقتصادي) بفنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية بسعر 51.5 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

وقالت الوزارة إن جيمع الأسعار تشمل كافة الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12.1 ألف جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج فيما بعد.\

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إنفوجرافيك- أسعار برامج حج الجميعات خلال العام الجاري