تحالف مصرفي يوافق على قرض بـ 7 مليارات جنيه لـ "أورنج"

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مصرفي في أحد البنوك المشاركة، في قرض بقيمة 7 مليارات جنيه، لصالح شركة أورنج مصر، إن التحالف المصرفي، قد وافق أمس، على القرض.

ويضم التحالف المصرفي، 8 بنوك، هي التجاري الدولي والأهلي المصري ومصر والإسكندرية وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني والتجار وفا مصر واتش اس بي سي.

ويهدف القرض إلى تمكين شركة أورنج من سداد مستحقات للشركة المصرية للاتصالات وتمويل توسعات الشركة ومصاريف تشغيل وسداد التزامات للضرائب والجمارك، بحسب المصدر.

وتبلغ مدة القرض 7 سنوات بفائدة تزيد 1% عن متوسط شعر الكوريدور، وفقا لما قاله المصدر لمصراوي.

وتتوزع حصص البنوك في القرض كالتالي: 1.7 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، و1.7 مليار جنيه للأهلي المصري، و1.7 مليار لبنك مصر، و700 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، و600 مليون جنيه لبنك اتش اس بي سي، و200 مليون جنيه لبنك الإمارات دبي الوطني، و200 مليون للتجاري وفا مصر، و200 مليون لكريدي أجريكول.

وأجرت الشركة في يناير الماضي، زيادة قوية في رأسمالها المدفوع، ليصل إلى 16.3 مليار جنيه، بدلا من مليار، كما رفعت رأس المال المرخص إلى 20 مليار جنيه.

وتعمل الشركة على تحديث شبكة الجيل الرابع، كما وقعت في فبراير الماضي، اتفاقا مع الشركة المصرية للاتصالات، تستخدم بموجبه أورنج داتا شبكة خدمات الإنترنت الثابتة للمصرية للاتصالات.