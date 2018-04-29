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ساويرس: "نفسي مفتوحة على الاستثمار في مصر والمشكلة مش فيا"

01:19 م الأحد 29 أبريل 2018
ساويرس: "نفسي مفتوحة على الاستثمار في مصر والمشكلة مش فيا"

نجيب ساويرس في مؤتمر حابي للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "أنا نفسي مفتوحة على الاستثمار في مصر، ولكن المشكلة ليست متعلقة بي، ولكنها تكمن في العند واتخاذ سياسات حكومية خاطئة أحيانا".

وأضاف ساويرس- خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد- أن الحكومة تسمع وتستجيب للنواب والفلاحين، وتحدد أسعارا مرتفعة لمحاصيل قصب السكر والبنجر، بينما تطالب الشركات المنتجة ببيع السكر بسعر مخفض للمستهلك، والمستثمر هو المتضرر في النهاية، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالاستثمار.

وعن إمكانية تخارجه من الاستثمارات في قطاع صناعة السكر قال: "أول واحد هييجي يشتري المصنع ده هديهوله"، بحسب قوله.

نجيب ساويرس الاستثمار مؤتمر حابي للاستثمار صناعة السكر

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