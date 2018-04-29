رئيس اقتصادية النواب عن برنامج الطروحات: الحكومة تملك ولا تدير

كتبت شيماء حفظي :

قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه كان لابد من توافر بيئة تشريعية مناسبة تسمح بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وأضاف غلاب خلال جلسة لمناقشة الطروحات الحكومية بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2018 اليوم الأحد أنه لابد أن يدخل القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية.

وتابع " الحكومة تملك ولا تدير..هذا هو النجاح".

وتابع أن الخصخصة تتمتع بسمعة سيئة وهناك تخوف لدى الناس من تنفيذ الطروحات لكن وجود مجلس النواب الآن يمكنه القيام بدور رقابي على تلك العملية.

وقال النائب إن هناك تخوفا من الطروحات "لن نبيع شركات.. سنبيع حصص" مضيفا "نحن بحاجة لزيادة نسب الطرح في الشركات".