ما هو أفضل وعاء بالبنوك لاستثمار أموالك بعد انتهاء أجل شهادة الـ 20%؟

كتبت- منال المصري:

يبدأ العد التنازلي لانتهاء أجال شهادة الادخار ذات العائد الثابت 20% والتي تبلغ مدتها 18 شهرا، بداية من منتصف الأسبوع الجاري.

وكانت بنوك الأهلي ومصر، طرحت شهادة بفائدة ثابتة 20%، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قبل أن يقرروا إيقافها في فبراير الماضي، بعدما قرر بنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ التعويم.

ويقدم مصراوي أفضل الأوعية الادخارية بالبنوك، لمساعدة العملاء الذين سوف تنتهي أجال شهادتهم مرتفعة العائد قريبا، في حال قرروا إعادة استثمار أموالهم بالبنوك.

البنك الأهلي المصرى:

يطرح البنك شهادة ادخارية تحت اسم الشهادة البلاتينية بسعر ثابت لمدة ثلاث سنوات بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا، وترتفع الفائدة إلى 15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، لمدة 3 سنوات.

بنك مصر :

يقدم شهادة بسعر فائدة ثابت أجلها 3 سنوات، بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا .

بنك الاستثمار القومي:

يقدم البنك شهادة استثمار مدتها عام واحد بفائدة ثابتة 16.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، كما يطرح شهادة ادخارية بفائدة 15.25%، ويصرف عائدها كل 3 شهور ومدتها 3 سنوات.

ويطرح البنك هذه الشهادات عبر فروع البنك الأهلي فقط.

بنك القاهرة :

يصدر البنك شهادة البريمو بفائدة ثابتة تتراوح بين 12% يصرف عائدها شهريا أو بفائدة 13% يصرف عائدها كل ربع سنة ويصل أجل الشهادة إلى 3 سنوات .

كما تصدر بعض البنوك شهادات متغيرة العائد بفائدة تصل إلى 17% أو أكثر، لكن هذه الشهادات تكون مرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي، ومن المتوقع أن يخفض المركزي أكثر من مرة خلال العام الجاري مع تراجع أسعار التضخم.

وخفض المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 2% على مرتين منذ بداية العام وتتوقع بنوك استثمار خفضها بنحو 2 أو 3% مجددا في الشهرو المتبقية من العام الجاري.

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