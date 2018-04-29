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الرقابة المالية تدرس طرح وثيقة تأمين على المستفيدين للتمويل متناهي الصغر

10:04 ص الأحد 29 أبريل 2018
الرقابة المالية تدرس طرح وثيقة تأمين على المستفيدين للتمويل متناهي الصغر

كتبت شيماء حفظي:

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تدرس طرح وثيقة تأمين على المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.

وأضاف النشار خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2018 اليوم الأحد أن قطاع التأمين به 36 شركة تأمين بمحفظة تبلغ 90مليار جنيه ولدينا أيضا 2.4 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بقيمة تتخطى 7.2 مليارات جنيه.

وتابع "نستهدف وجود كيانات مؤسسية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وتطبيق الشمول التأميني ليشمل طلاب المدارس".

وأضاف نستهدف أيضا مضاعفة محفظة التأجير التمويلي خاصة في ظل مناقشة القانون الخاص به في البرلمان حاليا.

الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين مؤتمر بورتفوليو التمويل متناهي الصغر

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