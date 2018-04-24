مصدر من كريم يوضح لمصراوي ما حدث لبيانات العملاء بعد اختراقها

كتبت- شيماء شلبي:

أرجع مصدر مسؤول بشركة "كريم" تأخر الإعلان عن حادثة اختراق بيانات عملائها لمدة تزيد على 3 أشهر، إلى قيام الشركة بتحقيقات كانت تستدعي السرية، حتى تم الإعلان أمس.

وقال المصدر لمصراوي إن الأمر كان مزعجا جدا، لكنه تطلب بعض الحيطة حتي يتم التأكد من حجم الاختراق ونتائجه.

وأعلنت شركة كريم أمس أن بياناتها تعرضت للاختراق في 14 يناير الماضي باختراق سرفرات تحمل حسابات العملاء.

وأضافت في بيان لعملائها إن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الرحلات سُرقت، على الرغم من عدم وجود دليل على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية، التي يجري تخزينها على خوادم طرف ثالث خارجي.

وبحسب المصدر فإن بيانات العملاء التي تم اختراقها لم تستخدم في أية اختراقات لحساباتهم البنكية ولم يحدث أي اساءة واضحة بأي شكل آخر عن طريق هذه البيانات.

وقالت إن 14 مليون عميل و558 ألف سائق في 78 مدينة عبر المنطقة، سرقت بياناتهم.

وقال المصدر "بعد اكتشاف الواقعة، قامت الشركة بحصر الأشخاص المتضررين، والخطوات الإضافية الواجب اتخاذها لتعزيز أمن شبكتها، والاستعانة بإمكانات مراقبة أكثر إحكاما في بنيتنا التحتية، سيسمح لنا باكتشاف أي مشكلات أمنية والاستجابة لها بسرعة وبشكل فوري".

وتوقع وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تتعرض الشركة لمساءلات قانونية بعد تحفظها على إعلان الاختراق لمدة تصل إلى 4 أشهر.

وأضاف أن الشركة ستتكبد خسائر بالتأكيد بسبب تراخيها في رصد ثغرات أمنية وعدم الكشف عنها بالسرعة المطلوبة.

وتقول الشركة إنها تعمل لتعزيز أنظمتها الأمنية، لكن على العملاء اتباع بعض الإجراءات لضمان أمان بياناتهم وحساباتهم الشخصية، وهي كالتالي:

- إدارة كلمات المرور بشكل جيد، عبر تحديث كلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة كريم، بالإضافة إلى جميع الحسابات الأخرى التي تستخدم فيها تفاصيل مماثلة، قم باستخدام مزيج قوي من الأحرف، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع متعددة.

- توخَّ الحذر إزاء أي اتصالات غير موثوقة تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو توجهك نحو صفحة ويب تطلب منك ذلك.

- تجنب الضغط على المرفقات أو الروابط التي تصلك من عناوين بريد إلكتروني غير مألوفة بالنسبة لك.

- واظب على مراجعة حسابك المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك لاكتشاف أي نشاط مشبوه – وفي حال لاحظت أي شيء غريب، استفسر عنه من مصرفك.

وقالت الشركة: "إننا نعتبر خصوصية عملائنا أمرًا بالغ الأهمية، حيث نقوم بانتظام بمراجعة وتحديث أنظمة الأمن الإلكتروني لدينا لمواجهة مجرمي الإنترنت - ولكن لم تكن احتياطاتنا كافية هذه المرة".

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