"إعمار للضيافة" تبدأ تطوير فندق العلمين بسيدي عبد الرحمن

كتبت- إيمان منصور:

قالت مجموعة إعمار للضيافة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بدأت العمل في تنفيذ خطة تطوير لفندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، لإعادة الرونق التاريخي له ولإعادة افتتاحه هذا الصيف، متماشيا مع موقعه على البحر المتوسط .

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، "تطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالميا. وسوف يكون الفندق نموذجا لما سنقدمه مستقبلاً ليس في مراسي فقط، ولكن في جميع مشاريعنا في مصر".

وبحسب بيان الشركة الذي أرسلته للبورصة، سيكون فندق العلمين الجديد ضمن مجموعة فنادق تقوم مجموعة إعمار للضيافة بإدارتها في مراسي ومنها فندق "العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا"، الذي بدأت "إعمار مصر" بإنشائه ومن المتوقع أن يتم افتتاحه عام 2020، والذي يطل على ملاعب وبحيرات الجولف.

كما تتضمن فنادق المجموعة، الفنادق المطلة على المارينا ومنها فندق "فيدا مراسي مارينا"، الذي سيضم غرفا وشققا فندقية، وفندق "العنوان منتجع شاطئ مراسي" من فئة الخمس نجوم والذي يطل على البحر مباشرة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنادق سيتم الإعلان عنها لاحقا والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 8 مليارات جنيه، بحسب البيان

وقالت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لإعمار العقارية، إن "هذه النوعية من الفنادق بالإضافة لما تقدمه مراسي من موقع فريد وخدمات راقيه تمثل جزءا مهما من خطتها لاجتذاب السياحة الفاخرة للمنطقة طوال العام".

وتنفذ شركة أوراسكوم للإنشاءات، المقاول العام للمشروع، أعمال التطوير حيث يشارك فيها 3000 مهندس وعامل ليتم تسليم الفندق وافتتاحه في صيف 2018، وفقا للبيان.