الرقابة المالية تدرس زيادة رأسمال الشركة الشرقية للدخان

كتبت - شيماء حفظي:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إنها تدرس طلب الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة، وافق الشهر الجاري، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 750 مليون جنيه موزعة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 890 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، بنسبة زيادة 161%.

كما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 35.7%، لتصل إلى 6.79 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الشركة، أعلنت زيادة أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 2 و3 جنيهات، في نوفمبر الماضي.

وتوقع، بنك استثمار فاروس في تقرير أصدره ديسمبر الماضي، تأثيرا إيجابيا لرفع أسعار السجائر على إيرادات شركة الشرقية للدخان خلال العام المالي الجاري.

وتحتكر الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.