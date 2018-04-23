بنك التنمية الصناعية يعتزم إطلاق 10 فروع جديدة خلال العام الجارى

كتبت - منال المصري:

قال حامد السعدني مدير عام رئيسي في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، لمصراوي إن البنك يعتزم إطلاق 10 فروع جديدة خلال العام الجاري ليصل إجمالي الفروع إلى 28 فرعا بنهاية 2018 متوزعة في مناطق مختلفة.

وأضاف السعدني أن البنك من التعاقد على وحدات لثلاث فروع جديدة في في شوارع صلاح سالم، والحجاز، ومكرم عبيد بالقاهرة،

كما تم الانتهاء علي التعاقد على ثلاثة أدوار على مساحة إجمالية 5 آلاف متر في مبنى كايرو سنتر بشارع القصر العيني لنقل إدارات البنك الموزعة على أكثر من فرع في هذا المقر، بحسب حامد.

وذكر السعدني أن الجمعية العمومية غير العادية وافقت في اجتماعها الماضي على تغيير اسم البنك إلى بنك التنمية الصناعية بدلا من بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بهدف خلع عباءة التخصصية عن البنك، وتكريس مفهوم أن البنك يعمل في اختصاصات تمويلية متعددة، وكذلك لاختصار اسم البنك.

وكان مصراوى انفرد فى مايو الماضي بنشر تقدم بنك التنمية الصناعية بطلب إلى البنك المركزي لتغيير اسمه.

وأوضح السعدني أن البنك سيبدأ عملية رفع الاسم القديم من جميع فروعه، ووضع الاسم الجديد، بعد صدور الموافقة النهائية من المركزي.

ويعمل بنك التنمية الصناعية حاليا وفق خطة تمويلية تركز على تمويل المشروعات التنموية مثل توصيل الغاز للمنازل، والتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغير ذلك من المشروعات التنموية الأخرى.