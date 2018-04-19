تعيين جميل حلمي مساعدًا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية



كتبت- إيمان منصور:

أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارا بتعيين جميل حلمي مساعدا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزايرة في بيان اليوم الخميس، إن جميل حلمي ساهم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتحول الوزارات لموازنة البرامج والأداء وخلق حالة من التعاون والتفاهم بين مختلف الوزارات والعمل في فرق متجانسة ومتكاملة.

وقال حلمي، إنه سيستكمل العمل من أجل تطوير منظومة التخطيط وربطها بتوجهات الدولة التنموية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والعمل علي متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال.

يُذكر أن جميل حلمي من مواليد عام 1979، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجيستير والدكتوراة في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة.

كما عمل مديرًا لإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.