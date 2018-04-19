70 مليون جنيه حصيلة البنك الأهلي من بيع شهادة أمان في 7 أسابيع

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع عدد 52 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة 70 مليون جنيه خلال 7 أسابيع من صدور الشهادة.

وبدأت أربعة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري طرح شهادة أمان المصريين منذ بداية الشهر الماضي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وعاء ادخاري ذات حماية تأمينية على العمالة المؤقتة ولكل المصريين.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساطالتأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.