الحكومة تخصص 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أدرجت وزارة المالية نحو 3 مليارات جنيه لدعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية خلال العام المالي الجديد، بحسب ذكره مشروع موازنة العام المالي الجديد.

وقالت الوزارة إن دعم ترفيق المناطق الصناعية ارتفع من 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري إلى 3 مليارات جنيه في موازنة 2018-2019.

وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة لترفيق المناطق الصناعية وحتى العام المالي الماضي بلغ 6.1 مليار جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة، بلغ أكبر مبلغ منصرف لترفيق المناطق الصناعية حتى نهاية يونيو الماضي، لصالح محافظة القاهرة بإجمالي 1.97 مليار جنيه في مدينة الجلود في الروبيكي ومنطقة شق الثعبان.

وجاءت محافظة بني سويف ثانية، بقيمة بلغت 732.3 مليون جنيه لمناطق بياض العرب وكوم أبو راضي ومنطقة الصناعات الثقيلة 31/2.

وبلغ قيمة ما صرفته الوزارة لصالح ترفيق مشروعات في محافظة الإسماعيلية بقيمة 478.6 مليون جنيه في مناطق أبو خليفة والقنطرة شرق ووادي التكنولوجيا.

