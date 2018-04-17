التخطيط: تسليم ٢٠ جائزة للتميز الحكومي العام الحالي بالتعاون مع الإمارات

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم ٢٠ جائزة ضمن مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا العام لأفضل موظف ومدير حكومي وأفضل جهة ومنفذ حكومي لخدمة المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن إجمالي جوائز المسابقة تصل إلى ٦٠ جائزة سنويا ويتم البدء بـ ٢٠ جائزة خلال العام الحالي بالتعاون مع الجانب الإماراتي الرائد في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت أن الوزارة ستعقد مؤتمرا منتصف الشهر المقبل لنشر تفاصيل الجوائز الأساسية والفرعية، وكيفية التقديم في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة لإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي بحضور وزيري السعادة، وشئون مجلس الوزراء الإماراتيين.

وقالت الوزيرة إن الهدف من إطلاق الجائزة في مصر هو نشر ثقافة الجودة والتميز في القطاع الحكومي والذي عانى خلال السنوات الماضية من التضخم في عدد الموظفين، وسوء تقديم الخدمات للمواطنين في نفس الوقت.

وقال محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، إنه تم توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات منذ شهرين خلال القمة العالمية للحكومات للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات ومن بينها الارتقاء بجودة تقديم الخدمات الحكومية، حيث تم تفعيل هذا الجانب اليوم.

وأضاف أنه في إطار التعاون المشترك في القطاع الحكومي سيتم إطلاق مؤتمر سنوي بمصر للتميز الحكومي بحضور ١٠٠٠ شخصية عالمية بهدف تبادل الخبرات والمهارات، بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب مجموعة من المختصين في قطاع التميز الحكومي.

وذكر القرقاوي أن الجانب الإماراتي سيقدم لمصر تجربته في تسريع وتيرة العمل الحكومي وتحديد القوانين في فترات قصيرة وإطلاق ورش عمل للتعريف بالتميز الحكومي.

كما سيتم من خلال هذا التعاون إنشاء مركز خدمات مشترك بين الجانبين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين على غرار مراكز الخدمات العالمية، وفقا للقرقاوي.

وقال صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ونائب الوزيرة السابق، إن الوزارة انتهت من الحصول على الموافقات الخاصة بإجراء المسابقة وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتتقدم من خلاله كل جهة ترشيحاتها وكذلك الأفراد.

وأضاف أن المسابقة سيتم إطلاقها سنويا بهدف خلق نوع من أنواع المنافسة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية المختلفة، تشجيعا لهم على العمل بشكل أفضل وتطوير أساليب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

كما يهدف إطلاق المسابقة سنويا تسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج المتميزة داخل القطاع الحكومي، مع العمل على تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ رؤية مصر 2030، بحسب الشيخ.

وقال صالح إن الجائزة لها لجنة استشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط، إلى جانب لجنة تنفيذية لإدارة العمل اليومي ستقوم بدورها بالتوجه الأسبوع المقبل للإمارات للتعرف على أسلوب الجائزة وطريقة التعامل معها.

وذكر أنه يتم العمل حاليا على تجهيز موقع إلكتروني للجائزة يتضمن كافة المعلومات عنها، كما يسمح من خلاله بالتقديم للمشاركين.

وتضم "جائزة مصر للتميز الحكومي" جائزتين رئيسيتين الأولى للتميز المؤسسي الحكومي، والثانية للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد، وتضم كل منهما عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية.