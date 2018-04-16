شركة نيازا تتفاوض مع الإنتاج الحربي لتشغيل خط إنتاج لمبات الليد

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة نيازا التابعة لها تتفاوض مع الإنتاج الحربي لتشغيل خط إنتاج لمبات الليد.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن الشركة لديها خط لإنتاج اللمبات الليد، جديد وغير مستغل، ونتفاوض مع جهات متخصصة في التصنيع لتشغيل الخط مع الإنتاج الحربي، لأن لديهم شركة متخصصة وخط تسويق جيد، وخبرة كبيرة نسعى للاستعانة بهم لتشغيل هذا الخط.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن شركة نيازا ستتحول خلال العام المالي الحالي من الخسارة إلى الربحية، وأنها "لديها مشكلة مع بنك الاستثمار، ولو حُلّت مشكلة أزمة بنك الاستثمار تتحسن نتائجها كثيرا".

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقش خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة في سبتمبر الماضي، ضعف التسويق والجودة لمنتجات الشركة وهو ما ساهم في تراجع الشركة عشرات الخطوات، كما وصفها أعضاء المجلس.

ووفقا لبيان سابق من الشركة القابضة، فإن الجهاز المركزي استعرض أيضا ارتفاع رصيد المخزون السلعي والذي وصل في 30 يونيو الماضي إلى 52.1 مليون جنيه، مقابل 33.1 مليون جنيه عن العام الماضي، بالإضافة إلى رصيد مخزون إنتاج تام نحو 12.9 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ 29 ألف جنيه.

ويتضمن المخزون 10.65 مليون جنيه من إنتاج «الليد» بكمية 62 ألف لمبة بنسبة 69% من إجمالي الإنتاج، وهو ما أظهر ضعف الشركة في تسويق منتجاتها من لمبات «الليد 9 وات»، بسبب إحجام العملاء والموزعين.

كما اعترض مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع على أداء مجلس إدارة شركة «نيازا»، بسبب الجودة وعدم وجود خطة تسويقية واضحة، التي تسببت في ارتجاع كميات من لمبات الليد المباعة خلال العام المالي المنتهي "2016/2017".

كما اعترض أعضاء مجلس إدارة القابضة والمركزي معا على إسناد توريد لمبات الليد 9 وات للمورد «إلكتروهاني» للتوريدات، بإجمالي 700 ألف مكون بقيمة 11.7 مليون جنيه، في فبراير 2017 على دفعتين، ليتم تجميعها يدويا ويوضع عليها خاتم الشركة.