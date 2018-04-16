مصدر بالمركزي: 67.5 مليار جنيه تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 سنوات

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن البنوك ضحت 67.5 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك منذ 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 5% و7%.

وقال المصدر لمصراوي إن المركزي يدرس حاليا إطلاق صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة بأفضل المؤسسات العالمية التي تمتلك خبرة في هذا المجال.

ويهدف الصندوق الي إتاحة تنوع مصادر التمويل أمام العملاء وسيتم الإعلان عن رأسمال مال الصندوق والشرائح المستفيدة من الصندوق بعد انتهاء دراسة الجدوى، وفقا للمصدر.

أطلق البنك المركزى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

وألزم البنك المركزي الجهاز المصرفي على استحوذ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على نسبة 20% من إجمالي محفظة بالبنك خلال 4 سنوات تبدأ في 2016 حتى 2019.