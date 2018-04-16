4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة من المالية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية

كتب - مصطفى عيد:

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر مارس الماضي لهيئات السلع التموينية، والسكك الحديدية، والتأمين الصحي، والوطنية للإعلام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.

وتضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مارس 2018، وفقا للبيان.

وكانت الوزارة أصدرت ضمانات بمبلغ 129.2 مليون دولار لشراء 535 ألف طن قمح مستورد.

وقالت الوزارة إن الإتاحات شملت أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2018.

كما تمت إتاحة 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر مارس 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، بحسب البيان.

وأتاحت المالية أيضا 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مارس 2018.

كما تمت إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر مارس 2018، لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وقالت المالية إن الإتاحات تضمنت أيضا 90.5 مليون جنيه منها 69.3 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018، ومبلغ 21.2 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر فبراير أيضا.

كما أتاحت المالية مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (الكراكات المصرية، والري للأشغال العامة، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر مارس 2018.

كما تمت إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مارس 2018.